ЦИК представил форму бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия представила вариант бюллетеня, который планируется использовать на голосовании по поправкам в Конституцию. Бумагу показали на заседании ЦИК 20 марта.

В бюллетене один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации". Избирателям предлагается два варианта ответа: да или нет.

Места для отметок установлены с правой стороны бумаги для того, чтобы бюллетени распознавались комплексами обработки избирательных бюллетеней, пояснили в ЦИК.

Голосование по правкам в Конституцию назначено на 22 апреля 2020 года. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России дата может быть перенесена на более поздний срок.