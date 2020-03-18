Памфилова: В условиях пандемии никто не собирается проводить голосование

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что при ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса голосование по поправкам в Конституцию могут перенести. Соответствующее заявление председатель ЦИК сделала на заседании комиссии 18 марта.

По ее словам, ЦИК провел совещание с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Также комиссия пообщалась с вирусологом, который разъяснил «целый ряд положений» о коронавирусе, рассказала Памфилова. Она добавила, что пока голосование назначено на 22 апреля. Если ситуация будет угрожать жизни и здоровью россиян, то дата может быть перенесена на более поздний срок.

- В условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, - заявила Памфилова.

Она добавила, что ЦИК будет следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Если он и другие ведомства с представителями власти решат, что голосование надо перенести, то «так оно и будет», добавила глава ЦИК.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. 18 марта оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник выступили в горпарламенте с предложением перенести голосование на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 18 марта, в России зарегистрированно 114 случаев заражения коронавирусом.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.