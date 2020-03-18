Петербургские депутаты раскритиковали идею проводить всенародное голосование 22 апреля

Оппозиционные депутаты Борис Вишневский и Максим Резник на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 18 марта, заявили о недопустимости проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля - во время пандемии коронавируса.

Резник заявил, что не нужно иметь медицинского образования, чтобы понимать, что к этому времени распространение инфекции в России не прекратится.

- Коронавирус - не сроки Путину, здесь просто так обнулить не получится, - добавил депутат.

Вишневский обратил внимание, что президент подписал указ о проведении всенародного голосования на фоне переноса чемпионата Европы по футболу, выборов мэров городов и отмены крупных массовых мероприятий.

- Задача Законодательного собрания - заботится о горожанах. Пусть референдум, если он необходим, пройдет, когда снизится степень опасности, - добавил Вишневский.

Также оба парламентария выразили недоумение тем, что на заседание ЗакСа для ответа на вопросы депутатов не явился вице-губернатор Олег Эргашев. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков уточнил, что Эргашев участвует в объездах пунктов забора материалов для проведения тестов на коронавирус.

- Эргашев не единственный ответственный чиновник, - заметил на это Резник.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в ответ на критику оппозиционеров заявил, что Владимир Путин лично участвует в решении проблемы распространения инфекции. Председатель парламента напомнил, что президент накануне сделал оговорки о возможности проведения всенародного голосования.

- Как хорошо, что мы сегодня исключили из повестки "час правительства". На чем - на чем, но и на коронавирусной инфекции тоже, оказывается, можно пиариться, - подчеркнул Макаров.

Он также высказался в поддержку регионального штаба по борьбе с коронавирусом, созданного при Смольном. Макаров предложил внести поправки в городской бюджет в связи с распространением инфекции и сравнил положение в регионе с фронтом:

- Если говорить военным языком, должен был глубоко эшелонированный уровень обороны.

Напомним, ранее стало известно, что вице-губернатор Эргашев не явился в ЗакС для ответа на вопросы депутатов о мерах, предпринимаемых по борьбе с распространением коронавируса. На утро 18 марта в Петербурге зафиксировано девять случаев заражения новой инфекцией.

Сергей Еремеев

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