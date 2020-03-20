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13:08

"Будьте достойны памяти Вождя": Другороссы попрощались с Эдуардом Лимоновым

фото ЗакС политика "Будьте достойны памяти Вождя": Другороссы попрощались с Эдуардом Лимоновым

Минувшим утром, 20 марта, представители незарегистрированной партии "Другая Россия" провели акцию прощания со своим идейным лидером, писателем Эдуардом Лимоновым, вывесив на Дворцовом мосту баннер и, традиционно, сопроводив действо жжением файеров. Отмечается, что никто из участников мероприятия задержан не был.

"17 марта ушёл из жизни наш Вождь. Для всех нас это тяжёлая утрата. Нам нужно продолжить дело Лимонова, партийная работа не должна останавливаться. Мы выполним все, ради чего существуем как организация. Россия - все, остальное - ничто!" - манифестировали другороссы, пообещав анонсировать акции, которые пройдут в ближайшее время.

Лимонов, напомним, скончался в возрасте 77 лет от осложнения после операции.

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