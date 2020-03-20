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14:55

Передвижение по Таллинскому шоссе ограничат на время ремонта Лиговского путепровода

фото ЗакС политика Передвижение по Таллинскому шоссе ограничат на время ремонта Лиговского путепровода

Ввиду предстоящей масштабной реконструкции Лиговского путепровода по нему и прилегающим к нему магистралям с 24 марта по 22 июля будет ограничено движение автотранспорта, уведомили в КРТИ.

Ограничение коснётся участков дороги по Таллинскому шоссе и проспекту Маршала Жукова от дома №155 по Таллинскому шоссе до улицы Стойкости (включая перекресток с ней). 

Автомобилистам будет доступно лишь по одной полосе движения в каждую сторону.

Напомним, конечным итогом планируемых работ должно стать расширение проспекта Маршала Жукова и Таллинского Шоссе до шести полос и полностью демонтировать путепровод в его нынешнем виде.

Первоначально Смольный заключал контракт на работы с компанией "Пилон", однако диалог не заладился, поэтому дело продолжит компания "Орион плюс". Финальной датой капитальной реконструкции называется 30 августа следующего года.

О том, что какие-либо работы на объекте перестали вестись, очевидцы сигнализировали еще прошлым летом. Отметим, что Лиговский путепровод - единственный въезд в Старо-Паново, Горелово и Красное Село для маршрутных автобусов.

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