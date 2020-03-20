18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:50

В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

фото ЗакС политика В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения наград за вклад в создание монумента «Свеча памяти» в Израиле заявил, что на базе мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке будет создан институт истории обороны и блокады Ленинграда, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что власти «должны отстаивать правду о Второй Мировой войне, пресекать любые попытки переписать историю, исказить и очернить память о тех, кто освободил мир от фашизма». Он наградил грамотами, медалями и знаками авторский коллектив «Свечи памяти»: архитекторов Анатолия и Ладу Черновых, скульптора Владислава Маначинского.

Монумент в Иерусалиме открыли в январе 2020 года в парке Ган Сакер, напротив здания МИД Израиля. Раньше площадку использовали для выгула собак. Спустя неделю после открытия монумента появились фотографии, на которых видно, что территория вокруг памятника сильно захламлена. Вскоре появились снимки, на которых территория огорожена забором, а мусор прибран.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:22 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 250 человек

16:50 В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

16:34 Беглов проверил безопасность выпечки хлеба

15:58 Главврач Боткинской больницы опроверг данные о смерти женщины от коронавируса

15:24 Песков: У Путина нет необходимости проходить тест на коронавирус

14:55 Передвижение по Таллинскому шоссе ограничат на время ремонта Лиговского путепровода

14:36 Петербургские родители жалуются на плохую организацию дистанционного обучения в школах

14:05 Роскомнадзор требует, чтобы "Эхо Москвы" удалило "недостоверные" материалы о коронавирусе

13:41 Бастрыкин поручил разобраться с отравляющей жизни людей свалкой в Янино

13:08 "Будьте достойны памяти Вождя": Другороссы попрощались с Эдуардом Лимоновым

12:57 ЦИК представил форму бюллетеня для голосования по поправкам

12:46 В ЦИК представили сайт голосования по поправкам в Конституцию

12:40 Шойгу: Весенний призыв в армию из-за COVID-19 переноситься не будет

12:27 Из-за коронавируса в Петербурге отложили рассмотрение дела “Сети”*

12:17 Врачи, писатели, журналисты просят Путина принять экстренные меры по противодействию коронавирусу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru