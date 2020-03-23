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12:24

"Вирусные" ограничения на въезд в Россию не коснулись жителей ЛНР и ДНР

фото ЗакС политика "Вирусные" ограничения на въезд в Россию не коснулись жителей ЛНР и ДНР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик проезжать на территорию России. Документ вывешен на официальном портале правовой информации.

"Не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном указом президента РФ от 18 февраля 2017 года отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины", - гласит текст документа.

Обязанность карантинного контроля за данной категорией поступающих в РФ граждан возложена на Роспотребнадзор. 

Аналогичное разрешение коснулось жителей других непризнанных республик - Абхазии и Южной Осетии.

Примечательно, что неделей ранее РФ закрыла границу с Белоруссией, что неприятно удивило президента соседней страны Александра Лукашенко. Он напомнил о союзном государстве и предположил, что, вероятно, россияне уже живут по новой Конституции.

По состоянию на 23 марта в стране выявлено 438 случаев инфицирования коронавирусом.

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