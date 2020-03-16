Россия закрыла границы с Белоруссией

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции руководимое Михаилом Мишустиным правительство РФ приняло решение закрыть границу с Белоруссией, передает ТАСС.

Ранее из-за угрозы массового заражения граждан также было ограничено перемещение через большую часть наземных границ России.

С 16 марта сведено к минимуму авиасообщение с Европой: перевозчикам разрешено летать лишь в столицы государств Евросоюза и только из столичного аэропорта "Шереметьево".

Накануне Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабгруппы по борьбе с коронавирусом, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом граждан составляет более 169 тысяч в 146 странах. Жертвами болезни стали уже более 6,5 тысяч человек, излечились 77 тысяч. В России выявлены 63 случая заболевания. В мире отменяют массовые мероприятия, а страны закрывают свои границы.