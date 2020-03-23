В Петербурге отремонтировали 30 танков для парада в Москве 9 мая

В Стрельне закончился капитальный ремонт 30 танков Т-34, предназначенных для столичного парада в честь 75-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Работы велись на 61 бронетанковом ремонтном заводе (БТРЗ). Танки относятся к армии Западного военного округа.

"После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для отправки в подмосковное Алабино", - рассказали представители ЗВО.

Боевым машинам удалось вернуть первоначальный облик.

Традиционный парад должен пройти 9 мая на Красной площади. До разернувшейся пандемии коронавируса на нем ожидалось присутствие многих мировых лидеров, включая американского президента Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, однако последние от поездки в Россию отказались.