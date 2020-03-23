В Ленобласти владельцам и арендаторам земли дали два месяца на ликвидацию свалок

Всем ответственным за пользование земельными участками, на которых замечены несанкционированные свалки, правительство Ленинградской области дало два месяца на устранение нарушений и официальный отчет о проделанной работе в этом направлении, говорится на сайте администрации региона. Ответственность касается муниципалов, арендаторов лесного фонда и организации Ленобллес.

В противном случае манкирующие распоряжение субъекты станут фигурантами административных дел. По действующему законодательству максимальный штраф для граждан составляет до 30 тысяч, а для юридических - до 250 тысяч рублей.

На сегодняшний день муниципалы ответственны за 157 свалок, в то время как на землях лесного фонда их расположено втрое больше.

Отметим, что по итогам прошлого года областное правительство сообщало о своих значительных успехах в борьбе с незаконным складированием мусора.