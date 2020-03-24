РБК: Бывший вице-губернатор Албин стал вице-президентом "Газпромбанка"

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, некогда ответственный за строительную сферу города, получил пост вице-президента "Газпромбанка", известили РБК некие осведомленные источники.

На данный момент неизвестно, чем экс-чиновник будет там заниматься, так как информации о его назначении нет на внутреннем портале для сотрудников, рассказал собеседник издания.

Сам Албин не стал комментировать данную новость.

Из правительства Петербурга Игорь Албин ушел 26 декабря 2018 года. Тогда он сообщил, что просил освободить его от должности ещё в октябре, когда врио губернатора стал Алекcандр Беглов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.