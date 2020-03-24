Петербургский суд оштрафовал другоросса за "антимусорный" перфоманс в защиту Шиеса

Петроградский суд Петербурга оштрафовал активиста «Другой России» Дениса Озерова на 10 тысяч рублей за пикет солидарности с защитниками Шиеса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Озеров и его приятель вышли в пикет на Петровской набережной 2 декабря 2019 года на пять минут. Озеров сконструировал чучело из мусора и металлической проволоки, похожее на орла, и повесил на него табличку «Мусорный орел для Орлова». Табличка была адресована губернатору Архангельской области Игорю Орлову. После того, как чучело установили, активистов задержали.

В суде Озеров признал вину частично, пояснив, что, хотя он и поставил чучело, но намерений пикетировать не имел. В отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).