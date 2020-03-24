СМИ: Свадьба Абызова в СИЗО под угрозой переноса из-за мер по коронавирусу

Свадьбу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой могут отложить из-за мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

То, что свадьбу придется отложить, следует из распоряжения ФСИН. Согласно ему, с 23 марта до особого распоряжения все свидания с арестантами приостановлено. Соответствующие объявления развешены в СИЗО «Лефортово», где отбывает арест Абызов. Комментариев стороны защиты пока нет.

Выездная регистрация в СИЗО была назначена на 25 мая. Заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы пара подала в начале марта.

Абызов почти год как находится под арестом, он фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Его сокамерником в «Лефортово» стал экс-сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.

По этому делу арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. Незадолго до этого в августе Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.