Карельского историка Колтырина освободили от наказания по делу о педофилии Медвежьегорский районный суд освободил бывшего местного краеведческого музея Сергея Колтырина от наказания, передает «Столица на Онего». По данным издания, причиной стало тяжелое состояние здоровья Колтырина. Пока он находится в больнице УФСИН Карелии, прокуратура обжаловала решение суда. Колтырина приговорили к 9 годам колонии в мае 2019 года, признав виновным в развращении несовершеннолетнего. Краеведческим музеем Медвежьегорска он руководил с 1991 года. Принимал участие в раскопках захоронений жертв репрессий в Сандармохе вместе с главой карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Последнего также обвиняли в педофилии. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен