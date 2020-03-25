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11:28

Чубайс считает, что пора поддержать россиян деньгами стабилизационного фонда

фото ЗакС политика Чубайс считает, что пора поддержать россиян деньгами стабилизационного фонда

Председатель правления государственной компании "Роснано" Анатолий Чубайс, прогнозируя крайне тяжелый экономический год для России (не в последнюю очередь по причине пандемии коронавируса), счел целесообразным и своевременным начать тратить деньги стабилизационного фонда на отечественных граждан. При этом он намекнул на то, что напрасно этот фонд годами подвергался порой уничтожительной критике.

"Кудрину говорили, что надо деньги вкладывать в дороги, а он складывает в кубышку. Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты. В этом смысле бюджетная система в России по-настоящему защищена", - высказался бывший политик в эфире канала "Россия 1".

Его внимания удостоились официальные дискуссии в нескольких странах об установлении фиксированных выплат гражданам в размере 1 тысячи евро. Взгляд на такое решение имеющихся проблем у Чубайса одобрительный.

"Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но все-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки", - подчеркнул он, не став вдаваться в подробности.

В ближайшем будущем, предрекает председатель "Роснано", российская экономика понесет ущерб, исчисляемый триллионами рублей, поскольку бюджетная система, о надежности которой он сказал выше, составляет, по его оценке, только 20% от экономики в целом.

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