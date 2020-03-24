Беглов распорядился закрыть фитнес-клубы и фудкорты в Петербурге из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, ужесточающее режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Школьников переводят на дистанционное обучение, закрываются фитнес-клубы и фудкорты.

Согласно постановлению, школьников переведут на дистанционное обучение с 26 марта по 12 апреля. Заниматься физкультурой Смольный предписывает с «использованием дистанционных технологий». Этот пункт не распространится на тех, кто готовится к соревнованиям: например, на членов сборных России.

До 30 апреля все так же будут запрещены спортивные, культурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, закрыт доступ в музеи, выставочные центры, театры, зоопарки, аквапарки, кинотеатры. С 26 марта закроются бассейны и фитнес-центры.

Одновременно с этим закроются фудкорты в торгово-развлекательных центрах, за исключением заведений с отдельным залом обслуживания. Предпринимателям в этой сфере запретят размещать в помещении более 50 человек одновременно.

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