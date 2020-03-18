Беглов запретил в Петербурге массовые мероприятия из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о запрете на массовые мероприятия и досуговых мероприятий численностью более 50 человек, сообщили в Смольном.

Согласно постановлению, до 30 апреля запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С 19 марта будут запрещены мероприятия в музеях, выставочных центрах, кинотеатрах, зоопарках и других. Временно приостановлено предоставление услуг, предусматривающие проведение спортивных, досуговых мероприятий, экскурсий и групповых занятий.

Иностранцам рекомендовано воздержаться от поездок в или через Петербург. Россиянам же рекомендовано не ездить в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Сейчас в Европе не осталось ни одной страны, где не выявлено случаев заболевания, до 17 марта таковой оставалась Черногория.

Схожие меры приняты в Москве: там ранее было запрещено проведение массовых мероприятий. На 18 марта в России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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