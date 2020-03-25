Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлеваются с 28 марта по 5 апреля, рассказал президент.

Заработная плата при этом сохранится, уточнил глава государства. По его словам, работать продолжат организации здравоохранения, аптеки, органы власти и другие важные организации.

Такие меры необходимы для предотвращения распространения болезни, заявил Путин. Он добавил, что нельзя полагаться на "авось": вирус может коснуться каждого. Ситуация в Европе и за океаном может стать "ближайшим будущим" России, считает президент.

Также Путин в совем обращении сообщил о переносе даты голосования по Конституции. Ранее его планировалось провести 22 апреля.