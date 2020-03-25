Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции в России заявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию следует перенести с 22 апреля на более поздний срок.

Путин заявил, что он серьезно относится к этому голосованию и будет просить россиян прийти и высказать мнение по этому «принципиальному, ключевому вопросу для нашего общества». Однако, по его словам, для властей «абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей»,

«Поэтому считаю, что голосование следует перенести на более позднюю дату», - заключил Путин. На какую именно, он не уточнил, упомянув, что будут оценивать ситуацию в регионах и опираться на заключения врачей.

Путин уже подписал закон о поправках в Конституцию 14 марта. Среди них – обнуление президентских сроков действующего главы государства. Конституционный суд одобрил поправки, в том числе и эту.