Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина

Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе – об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.

Эта мера «объективно расширяет возможности конкретных лиц», к которым на момент вступления поправок в силу она будет относиться, «в случае избрания на должность президента как больше двух сроков, так и больше двух сроков подряд», сочли в КС РФ.

По мнению Конституционного суда, решение о предельном числе президентских сроков – это вопрос «выбора баланса между различными конституционными ценностями». С одной стороны, конституционная характеристика демократического правового государства «предполагает, хотя и не предопределяет» установление «достаточно жестких ограничений». С другой, принцип народовластия подразумевает право граждан избрать на выборах того, кого они считают наиболее достойным среди кандидатов, и здесь наличие у кандидата статуса действующего президента «отнюдь не предрешает победы», заявили в КС.

По словам судей, другие кандидаты могут «ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства», а последний «объективно связан необходимостью предъявить результаты своей деятельности за прошедший период».

«На фоне этого базового баланса конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т.п», - указали в Конституционном суде.