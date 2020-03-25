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16:44

Дом Басевича, возможно, уберегут от полного сноса

фото ЗакС политика Дом Басевича, возможно, уберегут от полного сноса

Исторический дом Басевича на Петроградской стороне, возможно, удастся частично сохранить, передает строительное издание "Канонер".

Теперь в планах проектировщика (бывшей компании главного петербургского архитектора Владимира Григорьева, ООО "Проектная культура") оставить четыре из пяти этажей. Пятый этаж и мансарду собираются воссоздавать.

Расселенный памятник архитектуры, относящийся к стилю модерн, появился на Большой Пушкарской улице в 1912 году. На помещения после ремонта имеет виды академия танца Бориса Эйфмана.

В январе стало известно о планах проектировщика полностью избавиться от аварийного здания и лишь воссоздать лицевой фасад. Градозащитники долгое время боролись против сноса. Снос осудил даже московский урбанист, один из самых популярных блогеров Илья Варламов.

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