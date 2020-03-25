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19:15

Проверка не обнаружила коронавируса у Матвиенко

фото ЗакС политика Проверка не обнаружила коронавируса у Матвиенко

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко проверилась на коронавирусную инфекцию, и исследование дало отрицательный результат.

"Я прошла, у меня коронавируса нет", - цитирует ее признание ТАСС.

Обращаясь к коллегам-сенаторам, женщина настоятельно попросила их тоже провериться, а также соблюдать предписанный им карантин, ограничить круг общения и следовать касающихся всех гигиеническим рекомендациям.

"Вы государевы люди, не имеете права прекратить работу, у нас нет такой привилегии", - напомнила Матвиенко.

Напомним, что из-за развивающейся в России пандемии коронавируса членов Совета Федерации старше 70 лет перевели на удаленный режим работы. Мера не коснулась спикера - самой 70-летней Матвиенко.

В России по состоянию на 25 марта насчитывается 658 инфицированных опасным вирусом граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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