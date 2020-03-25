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11:41

Прирост заражения коронавирусом в России в сутки вырос в три раза

фото ЗакС политика Прирост заражения коронавирусом в России в сутки вырос в три раза

За последние сутки в России зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом, число больных коронавирусной инфекцией достигло 658 человек, заявила глава оперативного штаба, вице-премьер Татьяна Голикова.

За день до этого число заболевших увеличилось на 57 человек - это примерно в три раза меньше нынешнего показателя. Большинство - 120 человек - заболели в Москве. В Петербурге новых случаев пока нет, четыре человека заразились в Псковской области, два – в Коми, по одному – в Архангельской и Калининградской областях.

Всего выписаны из больниц 29 пациентов. За последние сутки это пять человек в Москве, один в Нижнем Новгороде и один – в Калининграде. Новых летальных исходов не зафиксировано.

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