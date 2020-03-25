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25 марта, 20:30

Шлосберг об обращении Путина: Я потрясен, он не сказал практически ничего

фото ЗакС политика Шлосберг об обращении Путина: Я потрясен, он не сказал практически ничего

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг поделился с общественностью со своим недоумением после просмотра обращения президента Владимира Путина к народу, в котором глава государства благодарил медсотрудников и излагал меры, необходимые к принятию в связи с пандемией коронавируса. Одного "спасибо" политику мало. Фактически, оценил он услышанное, Путин ничего не сказал по делу, для решения проблемы, а сказанное им - вторично. Шлосберг ожидал услышать, что будет закуплено оборудование, что начнут строить больницы где-нибудь, кроме Москвы и что закупят лекарства, экстренно взяв средства из бюджета или фонда национального благосостояния.

"Где, в конце концов, деньги, чтобы заплатить врачам за фактически круглосуточную и связанную с риском для жизни работу, медсестрам, фельдшерам? В конце концов, где деньги на тесты, чтобы провести проверку состояния здоровья хотя бы более миллиона человек, только что вернувшихся из-за границы, а там нужна сплошная проверка. Удивительно, ничего этого Путин не сказал. Как так можно, у нас бюджет на 2020 год сверстан с профицитом", - произнес он на собственном YouTube-канале.

В свою очередь, предложенные меры - касающиеся налогов и касающиеся внеочередных выходных - он находит неверными.

"Он говорил не об отмене налогов для малого бизнеса, а о переносе, то есть о накоплении долгов. Объявил недельные каникулы, кто-то порадуется, но это отпуска за счет работодателя. За счет каких денег будут заплачены эти зарплаты в момент, когда организации не работают?", - задался Шлосберг риторическим вопросом.

В России 25 марта стало известно о 658 инфицированных коронавирусом и двух умерших от этой инфекции граждан.

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