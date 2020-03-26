В Магнитогорске вновь взорвался подъезд жилого дома

В магнитогорском жилом доме произошел взрыв, и загорелись квартиры на разных этажах, передает Telegram-канал "Агит Россия". Взрыв случился около 19:30 по местному времени на третьем этаже.

Случившееся подтверждает пресс-служба МВД по Челябинской области и местное издание 74.ru. Предварительная версия происшествия - взрыв бытового газа.

Отметим, что на новый 2019 год в Магнитогорске случился аналогичный инцидент, приведший к обрушению подъезда и гибели 39 человек. Власти объявили это взрывом газа, отринув версию теракта, что вызвало широкий общественный резонанс. Официальную версию и по сей день продолжают оспаривать публицист Юлия Латынина и политик Алексей Навальный. Их недоверие основывается на событиях последующих дней в городе, когда на любительскую камеру была зафиксирована перестрелка силовиков с неизвестными и взрыв "Газели", которые власть предпочла замолчать.