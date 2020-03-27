Памфилова: Совмещения осенних выборов и голосования не будет

Председатель Центральной избирательной комиссии перед заседанием 27 марта заявила, что голосование по поправкам в Конституцию и единый день голосования в сентябре совмещены не будут.

Это в принципе невозможно - это разные кампании, сообщила Памфилова. Она уточнила, что голосование и выборы регулируются разными законами.

Также глава ЦИК заявила, что необходимо приостановить все кампании по выборам в регионах, намеченные на апрель-май. Выборы придется перенести на более поздний срок, уточнила Памфилова.

Напомним, ранее голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля. Из-за эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин 25 марта заявил о переносе голосования. Новая дата пока не определена.