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17:10

Смольный подготовил законопроект о налоговых льготах для бизнеса

фото ЗакС политика Смольный подготовил законопроект о налоговых льготах для бизнеса

Комитет финансов Петербурга подготовил законопроект по уменьшению налогов для части предпринимателей города. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно законопроекту, организации, заключившие ранее специальный инвестиционный контракт, не будут платить в бюджет города налог на прибыль. При этом, компания должна быть внесена в реестр таких соглашений, отмечается в документе.

Там же сказано, что гостиницам разрешается оплатить только 50% от необходимого размера налога в бюджет Петербурга за 2020 год. Однако, под это положение попадают только те компании, которые выплачивают своим сотрудникам месячную зарплату не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

От исчисления и уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество освобождаются гостиницы, общепиты, культурные, спортивные, досуговые и развлекательные организации, сообщается в законопроекте. Это так же касается только тех, кто платит сотрудникам не меньше МРОТ. 

Помимо этого, правительство намерено сделать на весь год налоговую ставку в 3% для организаций и индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения, если объект налогообложения - доходы. Если же налог исчисляется от дохода с учетом расходов, то ставка составит 5%, сообщается в законопроекте. Там же поясняется, что компании обязаны выплачивать не менее МРОТа своим сотрудникам, чтобы получить льготу. 

Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 8 апреля. 

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путина выступил с обращением к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. В частности, он предложил принять ряд мер по поддержке бизнеса в период распространения заболевания. Среди них введение кредитных и налоговых каникул для малого и среднего бизнеса. 

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин 26 марта в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что власти города разработали способы поддержки бизнеса. По его словам, это только первый пакет мер. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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