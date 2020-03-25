Путин предложил ввести ряд мер в связи с эпидемией коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил принять ряд мер по улучшению социальной и экономической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к россиянам 25 марта.

Путин сообщил, что все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок. Также президент предложил установить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам для тех, чьи доходы упали более чем на 30%.

Для малого и среднего бизнеса также вводятся каникулы не только кредитные, но и налоговые на ближайшие шесть месяцев, сообщил Путин. По его словам, оплачивать необходимо будет только НДС. Также вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний или взыскании долгов, отметил президент. Он уточнил, что это касается тех организаций, кого затронула сложившаяся ситуация с коронавирусом.

Также руководитель России заявил, что с 30% до 15% снизят размер страховых взносов для малых и средних предприятий. Это будет распространяться на сумму зарплаты превышающую МРОТ, уточнил Путин.

Глава государства также решил поддержать семьи с детьми. Необходимо всем семьям, имеющим право на материнский капитал, в течение трех месяцев выплатить дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до тех лет, заявил Путин.

Он предложил до конца текущего года рассчитывать больничный не от стажа сотрудника, а от не менее одного минимального размера оплаты труда, а также увеличить пособие по безработице до размера МРОТ. Также Путин решил предусмотреть ставку налога в 15% для дивидентов, выводимых за рубеж.

Помимо этого, Путин заявил о необходимости перенести дату голосования по поправкам в Конституцию. Он также объявил следующую неделю нерабочей.