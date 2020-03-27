Политзэков поддерживают традиционными пятничными метропикетами

Петербургские активисты вышли на ставшие обычными для пятничного вечера метропикеты с плакатами. При помощи одиночных акций они, как и прежде, поддерживают политзаключенных. На этот раз плакаты посвящены преимущественно детям и отсылают к делу организации "Новое величие", участников которой обвиняеют в экстремизме.

Пикетчики 27 марта расположились у станций метрополитена "Приморская" и "Площадь Восстания". Акция длится более двух часов, и пока о повышенном интересе полицейских, обыденном для такого типа протестов, ничего не сообщается.

С ноября прошлого года каждую пятницу петербуржцы встают с плакатами у разных станций метро в поддержку фигурантов различных политических уголовных дел.

В последнее время к пикетчикам ужесточилось отношение правоохранителей: их задерживают и иногда даже применяют силу при задержании, несмотря на то, что данная форма протеста вообще не требует никакого согласования с властью. Возможно, это связано со специальными мерами, введенными в связи с пандемией коронавирусной инфекции, хотя одиночные акции чрезмерного скопления людей в одном месте (свыше 50 человек) не предполагают.

Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"