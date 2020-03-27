На время каникул семьи школьников получат продуктовые наборы

Петербургские школьники на период весенних каникул получат от городского правительства продуктовые наборы. Соответствующее распоряжение дал своим подчиненным губернатор Александр Беглов, о чем сообщает пресс-служба администрации города. Продовольствие для учащихся будет рассчитано на срок до 12 апреля. Его получат абсолютно все ученики младших классов и льготники из средней и старшей школы.

С учетом того, что государство озаботилось самоизоляцией граждан в условиях пандемии коронавируса, каждому родителю в школах назначат фиксированное время выдачи набора - чтобы не создавать толпы.

Согласно официальной статистике, из полумиллиона учащихся в школах почти половина пользуется в стенах образовательных учреждений льготным питанием, которое обеспечивают чиновники. Все эти дети и получат через родственников продовольственные наборы.

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