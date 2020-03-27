"Яблоко" официально выдвинуло Кобринского кандидатом на довыборы в ЗакС

Петербургское отделение "Яблока" выдвинуло экс-депутата Заксобрания Александра Кобринского на дополнительные выборы в городской парламент по 21-му избирательному округу. Трансляцию состоявшейся вечером 27 марта партийной конференции "яблочники" вели на своем YouTube-канале.

Предложенную кандидатуру поддержали 35 из 40 голосовавших делегатов. Пять оставшихся бюллетеней были признаны недействительными.

Большинство участников присутствовали на конференции в медицинских масках на лицах. Сам Кобринский также надел на руки резиновые перчатки. Он заявил однопартийцам, что никто не знает, состоятся ли выборы в назначенный срок - 7 июня - или будут перенесены из-за распространения коронавируса, но "Яблоко" в любом случае обязано в них участвовать.

- Вне зависимости от того, как будут проходить выборы, будут ли они в срок или будут ли они перенесены, я буду делать все, для того чтобы партия "Яблоко" была представлена серьезно, солидно и сильно, - пообещал кандидат.

Он также выразил опасение, что в условиях пандемии не все жители округа будут рады агитаторам от "Яблока".

Кобринскому 53 года. Он профессор кафедры русской литературы РГПУ имени Герцена, параллельно осуществляет юридическую практику по делам, связанным с защитой прав человека. В 2011-2016 годах был депутатом пятого созыва Заксобрания Петербурга. Автор более 130 научных работ и книги серии "Жизнь замечательных людей" о Данииле Хармсе.

Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью депутата от "Единой России" Павла Зеленкова, представлявшим 21-й округ в шестом созыве городского парламента. Первичные пакеты документов для участия в выборах уже подали самовыдвиженцы Артур Порталенко и Сергей Титаренко. Партия "Справедливая Россия" выдвинула своим кандидатом заместителя главы МО "Автово" Илью Шмакова.

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