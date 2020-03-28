Мишустин поручил полностью закрыть границу России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном ограничении движения через государственную границу России в связи с распространением коронавирусной инфекции, документ опубликован на сайте правительства.

С полуночи 30 марта будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. Будет закрыт и сухопутный участок российско-беларусской границы.

Исключение будет сделано для дипломатов, россиян – международных дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных бригад, членов официальных делигаций. Смогут выехать россияне, которые едут в другую страну в связи со смертью близких родственников, если подтвердят документами степень родства, жители Калининградской области, следующие железнодорожным транспортом в Россию и обратно, а также жители Донецкой и Луганской областей Украины с российским гражданством.

Кабмин предложил закрыть границу 16 марта.