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16 марта, 20:27

Кабмин предлагает закрыть границу России для иностранцев

фото ЗакС политика Кабмин предлагает закрыть границу России для иностранцев

Правительство России подготовило проект распоряжения о временном запрете на въезд для граждан иностранных государств, сообщается на сайте кабмина.

Решение принято для противодействия угрозе дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в России. Ограничение будет действовать для всех иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.

По данным «Коммерсанта», официальное заявление о закрытии российской границы может быть сделано 18 марта, дата вступления решения в силу не уточняется. По словам одного из источников, в проекте есть положение о возможности ограничить выезд граждан России за рубеж, другой источник говорит, что ограничения на въезд россиян не коснутся.

Тем временем Еврокомиссия предложила Евросоюзу закрыть границу на 30 дней для иностранных граждан. Ограничение коснется «несущественных поездок».

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