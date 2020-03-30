Партия Социальной защиты выставила на довыборы в ЗакС бывшего кандидата в муниципалы от "Яблока"

40-летний охранник Егор Демчук сдал пакет документов для участия в дополнительных выборах в Законодательное собрание Петербурга по 21-му избирательному округу. Информация о его выдвижении появилась утром 30 марта на сайте Территориальной избирательной комиссии № 19.

Демчук будет представлять на выборах Партию Социальной защиты. Он уже имеет опыт электоральной борьбы. На сентябрьских выборах 2019 года кандидат выдвигался от "Яблока" в муниципальный совет МО № 78. В период с 2005 по 2013 год Демчук шесть раз подавал документы для участия в выборах на территории своей родной Вологодской области. На них он представлял то КПРФ, то "Яблоко", то Партию за справедливость. В 2008 году шел на досрочные выборы главы Вологды, но выбыл из гонки после проверки избирательной документации.

В Партии Социальной защиты заявили, что их кандидат обладает четырьмя высшими образованиями: врачебное дело, юриспруденция, менеджмент и государственное и муниципальное управление.

Напомним, довыборы в Заксобрание Петербурга назначены на 7 июня. За их проведение отвечает ТИК № 19. Место в городском парламенте освободилось после смерти депутата "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года.

Документы для участия в выборах уже сдали домохозяин Сергей Титаренко и бывший координатор "Молодой Гвардии Единой России" Артур Порталенко. Оба решили идти на выборы самовыдвиженцами. Кроме того, "Справедливая Россия" выдвинула свои кандидатом заместителя главы МО "Автово" Илью Шмакова, а "Яблоко" - экс-депутата ЗакСа Александра Кобринского.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится конференция по выдвижению кандидата от КПРФ. 10 апреля аналогичное мероприятие проведет ЛДПР. "Единая Россия" еще не озвучивала дату проведения внутрипартийных праймериз. Ранее федеральное руководство Партии Роста рекомендовала выдвинуть на довыборы в ЗакС недавно вступившего в партию музыканта Сергея Шнурова. Сам он свое согласие публично еще не подтвердил, а руководитель петербургского отделения Партии Роста Павел Швец в беседе с ЗАКС.Ру признался, что у него пока нет ответа на вопрос, стоит ли вообще участвовать в этих выборах, поскольку из-за ситуации с коронавирусом велик риск массового надомного голосования.

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