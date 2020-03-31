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15:17

Журналисты "Ведомостей" требуют замены назначенного неделю назад и.о. главреда

фото ЗакС политика Журналисты "Ведомостей" требуют замены назначенного неделю назад и.о. главреда

Спустя неделю после назначения Андрея Шмарова и.о. главного редактора "Ведомостей" сотрудники газеты выступили с коллективным требованием отстранения его от должности и назначения на нее Анфисы Ворониной, более 20 лет проработавшей в деловых изданиях. Обращение коллектива адресовано к собственнику газеты -  совету директоров АО "БНМ".

"На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни. Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива "Ведомостей", и предлагаем на эту должность Анфису Воронину", - пишут авторы.

К требованию они добавили, что новые кадры дестабилизировали редакционную команду, категорически не соответствуют сложившейся корпоративной культуре и даже профессиональным стандартам журналистики.

Прежде Шмаров работал на посту заместителя главреда "Сноба". На минувшей неделе политолог Кирилл Рогов назвал его "дегенератом", расценив назначение Шмарова как репрессивный акт со стороны власти.

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