Журналисты "Ведомостей" требуют замены назначенного неделю назад и.о. главреда

Спустя неделю после назначения Андрея Шмарова и.о. главного редактора "Ведомостей" сотрудники газеты выступили с коллективным требованием отстранения его от должности и назначения на нее Анфисы Ворониной, более 20 лет проработавшей в деловых изданиях. Обращение коллектива адресовано к собственнику газеты - совету директоров АО "БНМ".

"На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни. Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива "Ведомостей", и предлагаем на эту должность Анфису Воронину", - пишут авторы.

К требованию они добавили, что новые кадры дестабилизировали редакционную команду, категорически не соответствуют сложившейся корпоративной культуре и даже профессиональным стандартам журналистики.

Прежде Шмаров работал на посту заместителя главреда "Сноба". На минувшей неделе политолог Кирилл Рогов назвал его "дегенератом", расценив назначение Шмарова как репрессивный акт со стороны власти.