"Резко возросла пьяная преступность": В регионах ограничивают продажу алкоголя

Власти ряда российских регионов решили ограничить продажу алкоголя гражданам ввиду установления режима строгой домашней изоляции на фоне пандемии COVID-19.

Например, так поступил глава Карелии Артур Парфенчиков, накануне установивший во вверенном ему субъекте РФ карантин. Магазины обязаны отпускать алкогольсодержащую продукцию только с 10:00 до 14:00.

С 31 марта ограничена продажа спиртного в Якутии. Руководитель региона Айсен Николаев объяснил данное решение ростом преступлений в состоянии опьянения.

"За выходные резко возросла пьяная преступность, есть и человеческие жертвы, так что я руководствуюсь интересами большинства жителей", - цитирует Николаева РИА "Новости". Нововведение пока что установлено до 6 апреля.

К слову, в "карантинной" Москве, где ограничения на продажу спиртного пока не введены, на 148% выросли продажи алкоголя.

В стране инфицировано вирусом COVID-19 2237 человек. С начала марта от инфекции скончалось 17 человек.