Глава Карелии объявил о введении режима самоизоляции

На территории республики Карелия с 1 апреля начинает действовать режим самоизоляции граждан, о чем сигнализировал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Текст распоряжения предлагает самый строгий формат самоизоляции из имеющихся на сегодняшний день в стране - повторяющий тот, что установили в столице. Обязанность сидеть дома, в отличие от Петербурга или Новгородской области, распространилась на все категории граждан.

Как и в Москве, отдельно оговорены случаи крайней необходимости: гражданам дозволяется ездить на работу, если они обязаны на ней находиться, выходить в ближайшие магазин, аптеку и медучреждение и выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей", - пишет Парфенчиков.

Особенностью Карелии в мерах борьбы с пандемией и сопутствующими ей негативными явлениями стало ограничение продажи алкоголя с 10 до 14 часов.

В стране инфицировано вирусом COVID-19 2237 человек. С начала марта от инфекции скончалось 17 человек.