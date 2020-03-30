В Петербурге ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим самоизоляции до 5 апреля. Документ опубликован на сайте правительства 30 марта.

Согласно постановлению, жителям Петербурга рекомендуется не покидать места проживания. Выходить из дома желательно только за экстренной помощью, на работу и в ближайший магазин. Также петербуржцы могут выгуливать собак не далее чем в 100 метрах от дома и выкидывать мусор на ближайшей контейнерной площадке.

Помимо этого горожанам рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Не соблюдать ее допускается в общественном транспорте и такси.

При этом, постановление запрещает до 14 апреля петербуржцам старше 65 лет выходить из дома и обязывает строго соблюдать режим самоизоляции. Тем, кто будет следовать указаниям, выплатят по две тысячи рублей, сказано в постановлении. Это не распространяется на работников сферы здравоохранения и руководителей организаций, где нахождение сотрудников на работе является критически важным для их функционирования.

Комитет по здравоохранению обязан бесплатно выдавать петербуржцам старше 65 лет в самоизоляции лекарства и медицинские изделия, которые им выписаны врачами. Помочь в этом должен комитет по социальной политике и администрации районов.

В постановлении также идет речь о единовременном предоставлении с 6 апреля продуктовых наборов для дошкольников, которые не ходили в детсады с 30 марта по 3 апреля. Перечень продуктов должно определить управление социального питания Петербурга. Также в документе сообщается, что с 1 апреля по 31 мая родители и законные представители освобождаются от платы за содержание ребенка в дошкольном госучреждении.

Ранее, 30 марта, петербуржцев предупредили о необходимости оставаться дома через громкоговорители.

Напомним, ранее режим обязательной самоизоляции ввели в Москве, Московской, Рязанской, Мурманской, Калининградской и Вологодской областях. В столице предписание мэра не покидать место проживания является обязательным для выполнения. Так же вводится система пропусков, позволяющих отлучаться из дома. В Петербурге пока пропуска не вводят, а пункты о самоизоляции граждан младше 65 лет носят только рекомендательный характер.

В настоящий момент в России зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Петербурге - более 50 заболевших.

Как выглядели улицы Петербурга 30 марта перед опубликованием нового постановления о мерах по противодействию коронавирусу - в фоторепортаже ЗАКС.Ру:

фото: Михаил Масленников

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