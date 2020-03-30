Жителей разных районов Петербурга убеждают остаться дома через громкоговорители

В нескольких районах Петербурга громкоговорители воспроизводят запись, на которой мужской голос убеждает горожан остаться дома и напоминает об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Объявление слышно жителям Фрунзенского, Петроградского и Красносельского районов.

"Уважаемые петербуржцы и гости города! Для сохранения здоровья вас и ваших близких просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену, убирайте и проветривайте помещения. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной", - гласило сообщение.

Отметим, что в отличие от нескольких населенных пунктов Ленинградской области в Петербурге еще не обнародован официальный документ, в котором бы что-либо говорилось об обязательной самоизоляции или карантине.

В Боткинской инфекционной больнице лежат 50 инфицированных коронавирусом петербуржцев. От инфекции COVID-19 к 30 марта скончались двое горожан.