Самовыдвиженец на довыборах в ЗакС просит зарегистрировать его без учета подписей

Самовыдвиженец на дополнительных выборах в Законодательное собрание по 21 округу Сергей Титаренко рассказал ЗАКС.Ру, что направил обращения в Центральную избирательную комиссию, губернатору Петербурга и в администрацию президента России с просьбой допустить его до выборов без учета подписей избирателей в его поддержку. Другой предложенный им вариант - принять какие-либо другие меры поддержки, сообщил самовыдвиженец.

По его словам, в сложившейся эпидемиологической ситуации он не может распечатать подписные листы для сбора автографов избирателей. Нет возможности и общаться с народом для агитации, отметил Титаренко.

Он добавил, что еще направил обращения в парламентские партии КПРФ и ЛДПР. Их самовыдвиженец просит поддержать его в сложившейся ситуации, пояснил потенциальный кандидат. Титаренко уточнил, что пока ответа ни от кого не получил.

Ранее другой самовыдвиженец Артур Порталенко попросил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию продлить срок сбора подписей на неделю. Он заявил, что в условиях самоизоляции сложно получить автографы избирателей в свою поддержку.

Напомним, дополнительные выборы в ЗакС по 21 округу назначены на 7 июня. Мандат в петербургском парламенте стал вакантным после смерти депутата от "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года.

София Саттарова

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