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13:56

ЗакС избрал в Общественную палату Петербурга экс-вице-губернатора и настоятеля храма при Мариинском дворце

фото ЗакС политика ЗакС избрал в Общественную палату Петербурга экс-вице-губернатора и настоятеля храма при Мариинском дворце

Петербургский парламент на заседании 1 апреля выбрал треть нового состава городской Общественной палаты. Депутаты отдали свои голоса в том числе за бывшего "арктического" вице-губернатора Михаила Кучерявого и протоиерея Петра Мухина, настоятеля храма святого Николая при Мариинском дворце.

Членом Общественной палаты стал и председатель совета петербургской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, в 2018 году работавший в предвыборном штабе Владимира Путина, а в 2019-м - в штабе Александра Беглова.

Депутаты также переизбрали в Общественную палату настоятеля петербургского дацана Буду Бадмаева и муфтия Петербурга Равиля Панчеева.

Предварительного обсуждения кандидатов на заседании не было. Депутат Михаил Амосов хотел спросить у докладывавшего единоросса Дениса Четырбока о нескольких претендентах, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что по регламенту вопросы к докладчику не положены. По словам спикера, отвечать на вопросы должны были сами кандидаты, но они не пришли из-за ситуации с коронавирусом. 

Депутат продолжал выражать недовольство. К нему подошел вице-спикер Анатолий Дроздов из "Единой России". В ходе непродолжительной словесной перепалки Амосов просил единоросса от него отойти и сесть на место. 

- Пандемия подействовала на Амосова, психоз подействовал, - прокомментировал ситуацию Макаров. 

Напомним, ранее спикер ЗакСа заявил о важности ежедневных молитв и молитвенного облета митрополита Варсонофия в дни борьбы с коронавирусом.


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