Строительного магната Заренкова признали почетным меценатом Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 апреля решили вручить звание почетного мецената города основателю строительной группы "Эталон" Вячеславу Заренкову.

Кандидатуру застройщика предложил Фонд Даниила Гранина. Внес соответствующий законопроект спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он отметил, что Заренков за последние годы пожертвовал общественным и ветеранским организациям, а также на строительство храмов 490,4 млн рублей.

Против награждения высказался лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он заявил, что считает Заренкова недостойным человеком. Депутат напомнил о застройке "Эталоном" деревни Рыбацкое, в ходе которой был разобран единственный каменный дом в населенном пункте.

- Человек проигнорировал требования охраны памятников и требования населения этого "каменного мешка" по сохранению рекреационной зоны. Он не достоин того, чтобы становиться почетным меценатом. Пусть идет в церковь и молится, мы тут грехи ему отпускать не будем, - сказал с трибуны Ковалев.

Эсер также отметил, что ему есть что сказать о депутате от КПРФ Александре Рассудове, бывшем председателе совета директоров строительного холдинга "Лидер Групп". Однако никаких заявлений о своем коллеге из компартии Ковалев делать не стал.

Макаров в ответ назвал Заренкова выдающимся строителем, который сделал себя сам. Спикер заметил, что большинство прочих миллионеров и миллиардеров Петербурга вообще не занимаются меценатством.

- Дело не в деньгах, а в том, чтобы сказать спасибо этому человеку. У него еще много наград впереди, - сказал Макаров о Заренкове.

За награждение магната проголосовали 40 парламентариев, трое были против.

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