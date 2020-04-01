Глава МО "Звездное" и руководитель администрации МО "Гагаринское" решили принять участие в довыборах в ЗакС

Председатель совета депутатов МО "Звездное" Максим Разинков и глава местной администрации МО "Гагаринское" Михаил Трусников подали документы для участия в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по 21 округу, сообщается 1 апреля на сайте территориальной избирательной комиссии №19.

Согласно информации на сайте, Разинков и Трусников решили принять участие в выборах как самовыдвиженцы.

Трусников является главой местной администрации МО "Гагаринское" с 2014 года. С Согласно информации сайта "Единой России", потенциальный кандидат с 2009 года работает в органах местного самоуправления и занимал различные руководящие должности: "От заместителя руководителя отдела благоустройства и защиты прав потребителей местной администрации до заместителя главы местной администрации МО Гагаринское".

Согласно декларациям Трусникова за 2016 и 2017 года, доход составляет 942,5 тысячи в год. В пользовании у него находится квартира в 87,3 кв.м.

ЗАКС.Ру попытался связаться с Трусниковым, но в администрации округа сообщили, что руководителя нет на месте.

Разинков был избран муниципальным депутатом МО "Звездное" от партии "Единая Россия" с 2014 и 2019 годах. До этого он был муниципальным депутатом в МО №15, сообщается на сайте муниципалитета, а потом работал в совете депутатов МО Лесколовское сельское поселение Ленинградской области. Главой МО Разинков впервые стал в 2016 году.

По декларациям его доход в 2018 году составил 942,5 тысяч рублей. В пользовании у него квартира на 52 кв.м.

В муниципалитете ЗАКС.Ру сообщили, что главы совета нет на месте. Позвонить попросили утром 2 апреля.

Напомним, довыборы в ЗакС назначены на 7 июня. Мандат в петербургском парламенте стал вакантным после смерти депутата от "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года.

Ранее документы уже подали самовыдвиженцы Артур Порталенко, Сергей Титаренко и Алексей Шмаков. Сдал бумаги в избирком представитель Партии социальной защиты Егор Демчук.

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