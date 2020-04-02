Архангельский губернатор Орлов ушел в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, передает ТАСС.

Отставку Орлову предрекали как минимум с прошлого лета - во-многом, из-за его конфликта с экоактивистами, защищавшими железнодорожную станцию Шиес от строительства на ней крупнейшего в Европе мусорного полигона. Несмотря на то, что по суду скандальную стройку остановили, политическую судьбу Орлова это не спасло. В региональном парламенте коммунисты вручили ему антипремию "Золотые макарошки" - за самое неудачное высказывание: чиновник обозвал защитников Шиеса и противников свалок "какой-то шелупонью".

Рейтинг Орлова в течение 2019 года стремительно снижался. Невысокого мнения о его работе в этот период были и в администрации президента.

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