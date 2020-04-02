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21:05

Вишневский попросил Беглова помочь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за продления выходных

фото ЗакС политика Вишневский попросил Беглова помочь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за продления выходных

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за продления выходных дней до конца апреля. Обращение парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook 2 апреля.  

Вишневский сообщил, что ряд петербуржцев отправлены в неоплачиваемый отпуск или не могут работать, так как деятельность их негосударственных предприятий приостановлена мерами по предотвращению распространения коронавируса. Большинство из этих людей могут оказаться без средств к существованию - две трети россиян не имеют никаких сбережений, напомнил депутат. Он предложил выплатить им единоразово по 10 тысяч рублей:

"Им будет не на что покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и платить налоги. В настоящее время выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 2000 рублей обещаны только тем гражданам, которым более 65 лет, и которые соблюдают режим "самоизоляции". В связи с этим, считал бы необходимым ввести разовую выплату за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере не менее 10 тысяч рублей для всех указанных выше лиц, а также для самозанятых и безработных".

Деньги на это можно взять из средств, запланированных на праздники, конференции, премии, содержание снегоплавильных пунктов и другое, считает Вишневский.

Также он рекомендовал выдать бесплатные проездные для тех, кто нуждается в получении медицинской помощи, которую нельзя оказать на дому. Данное предложение актуально при сохранении блокировки льготных проездных, отметил депутат.

Парламентарий добавил, что необходимо открыть часть многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Некоторым петербуржцам требуется срочное их получение, заявил Вишневский. В частности, по его словам, без жилья могут остаться те, кто успел оформить продажу квартиры, но еще не зарегистрировал покупку. 

Напомним, ранее 2 апреля президент России Владимир Путина сообщил, что весь апрель будет нерабочим с сохранением зарплаты. До этого выходной была объявлена неделя с 30 марта по 3 апреля. 


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