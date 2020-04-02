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17:03

Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

фото ЗакС политика Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

Президент Владимир Путин, во второй раз обращаясь к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции, объявил о своем решении продлить число нерабочих дней и сделать таковыми все оставшиеся дни апреля. Он подчеркнул, что при этом обязательно сохранение за сотрудниками тех или иных организаций получаемой ими зарплаты. Откуда на зарплаты в таких условиях возьмутся деньги у малого бизнеса, президент объяснять не стал.

Предваряя свое решение, он сослался на мнения вирусологов, утверждающих, что ни в мире, ни в стране пик эпидемии еще не пройден.

Путин поблагодарил всех медиков, а также власть, которая, по его мнению, выиграла время, объявив на уровне разных регионов режим самоизоляции для граждан в той или иной форме.

Отметим, что в предыдущем подобном обращении Путин объявил нерабочей только неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков вскоре уточнил, что трудиться все же нужно - в удаленном режиме.

В России инфицировано COVID-19 3548 человека. Умерло 30 человек.

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