В РФ зафиксирован 771 новый случай заражения COVID-19: 22 - в Петербурге

За минувшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 29 российских регионах, извещает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего заболевших - 3548 граждан. Обновленные данные доступны на сайте "стопкоронавирус.рф".

Впервые вирус обнаружен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Петербурге известно о 22 новых заболевших (всего - 147), в Ленинградской области болезнь выявлена у ещё 11 человек.

Наибольшее количество людей, в который выявлен COVID-19 - в Москве - 2475. Там же зафиксировано 19 смертей.

За сутки по России полностью излечились 45 человек (всего - 235). Число жертв выросло до 30. Отмечается, что проведено уже более 536 тысяч тестов.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 930 тысяч человек, свыше 47 тысяч граждан погибли.