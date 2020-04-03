Губернатор Камчатки покинул занимаемый пост

Руководитель Камчатского края Владимир Илюхин по собственному желанию ушел в отставку. Информация об этом размещена на сайте администрации региона.

Илюхин решил покинуть занимаемый пост в связи с переходом на новое трудовое поприще.

Во главе Камчатки управленец стоял с 2011 года - это самый долгий срок пребывания на посту губернатора региона после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

В 2015 году по поручению президента Илюхин досрочно сложил полномочия и стал врио, и уже в сентябре того же года он переизбрался после досрочных выборов.

Накануне, напомним, стало известно об отставках губернаторов Архангельской области и республики Коми.