18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:42

На главу "Альянса врачей" Васильеву составили протокол "за оказание гуманитарной помощи врачам"

фото ЗакС политика На главу "Альянса врачей" Васильеву составили протокол "за оказание гуманитарной помощи врачам"

Задержанная накануне глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева уже более 10 часов пребывает в ОВД по городу Окуловка: днем ранее её автомобиль, в котором находились медицинские маски и средства индивидуальной защиты для врачей местной больницы, остановили на трассе, после чего женщину и её команду доставили в полицейский участок.

Членов альянса продержали в отделе весь день. Уже вечером, передает "ОВД-Инфо", при попытке доставить Васильеву в ОП, правоохранители применили к ней силу, после отказываясь пускать скорую помощь в участок. По информации правозащитника Динара Идрисова, который связывался с задержанными, Васильеву ударили кулаком в солнечное сплетение, отчего она упала, ободрав бок.

Кроме того, пострадал также член организации Алексей Абзианидзе, у которого повреждены руки.

Юриста, представляющего интересы Васильевой по нотариальной доверенности, не пускали в отдел.

Как сообщает сама женщина у себя в Twitter, на участников "Альянса врачей" выписывают протоколы, в которых отмечается, что "за оказание гуманитарной помощи врачам" положен штраф в 2000 рублей ввиду "невыполнения правил поведения при проведении режима повышенной готовности на территории Новгородской области".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
14:15 ЦИК перенес довыборы в ЗакС по 21 округу

14:11 Петербургские эсеры запускают службу дистанционной правовой помощи

13:46 Беглов спустился в подземку и изучил меры, принимаемые для борьбы с COVID-19

13:17 Адвокаты обратились к Генпрокурору с просьбой перевести Шестуна под домашний арест

12:51 Благодаря коронавирусу вдова Лужкова снова стала богатейшей женщиной России

12:44 "До 30.04 мы умрем с голода": Жители Кудрово выразили отношение к продлению каникул

12:36 ЦИК отложил 94 кампании по выборам в России

12:27 Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в крупной взятке

12:06 Миронов считает, что парад Победы можно перенести на 24 июня

11:56 Беглов и Макаров почтили память жертв теракта в петербургском метро

11:42 На главу "Альянса врачей" Васильеву составили протокол "за оказание гуманитарной помощи врачам"

11:38 Вишневский предложил сократить налог на имущество не только для гостиничного бизнеса

11:06 В Уфе гулявшего ночью мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

10:38 В России выявлен 601 новый случай заражения COVID-19: плюс 9 - в Петербурге

10:25 Петербургский бизнес-омбудсмен выступит в Заксобрании 8 апреля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru