На главу "Альянса врачей" Васильеву составили протокол "за оказание гуманитарной помощи врачам"

Задержанная накануне глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева уже более 10 часов пребывает в ОВД по городу Окуловка: днем ранее её автомобиль, в котором находились медицинские маски и средства индивидуальной защиты для врачей местной больницы, остановили на трассе, после чего женщину и её команду доставили в полицейский участок.

Членов альянса продержали в отделе весь день. Уже вечером, передает "ОВД-Инфо", при попытке доставить Васильеву в ОП, правоохранители применили к ней силу, после отказываясь пускать скорую помощь в участок. По информации правозащитника Динара Идрисова, который связывался с задержанными, Васильеву ударили кулаком в солнечное сплетение, отчего она упала, ободрав бок.

Кроме того, пострадал также член организации Алексей Абзианидзе, у которого повреждены руки.

Юриста, представляющего интересы Васильевой по нотариальной доверенности, не пускали в отдел.

Как сообщает сама женщина у себя в Twitter, на участников "Альянса врачей" выписывают протоколы, в которых отмечается, что "за оказание гуманитарной помощи врачам" положен штраф в 2000 рублей ввиду "невыполнения правил поведения при проведении режима повышенной готовности на территории Новгородской области".