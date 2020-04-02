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14:40

Под Новгородом задержали делегацию "Альянса врачей" с масками для Окуловской горбольницы

фото ЗакС политика Под Новгородом задержали делегацию "Альянса врачей" с масками для Окуловской горбольницы

На территории Новгородской области полиция остановила машину, в которой находились 13 членов профсоюза "Альянс врачей", следовавших в Окуловку с медицинскими масками и иными средствами индивидуальной защиты, поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь организации Иван Коновалов.

По его словам, на всех членов делегации составляют протоколы по ст. 20.6 КоАП (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

"Потом нас, видимо отправят обратно в Москву. К нам обещали пустить главного врача и хирурга Окуловской городской больницы, и мы сможем передать средства защиты", - поведал Коновалов.

Полицейские, продолжил он, словно бы ждали машину профсоюза, так как другие транспортные средства, следовавшие по трассе, остановлены не были.

"При том, что у нас все документы в порядке. Людям, которые осуществляют деятельность по работе, если у них есть соответствующая справка, въезд разрешен. У нас у всех есть такая справка, режим самоизоляции нас не трогает в юридическом плане. Сотрудник убедился, что у нас все по букве закона, подумал и сказал: „Нет, я считаю, что вы не можете проехать"", - подытожил Коновалов.

На данный момент известно, что всех задержанных везут в ОВД для составления протоколов.

Некоторое время назад "Альянс врачей" открыл сбор средств для приобретения медицинских масок и иных средств защиты для остро нуждающихся в этом врачей. Организации уже удалось собраться более 2 млн рублей. Сегодня первая машина должна была доехать до Окуловки.

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